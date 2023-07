Paraense Jhulia Karol conquista bronze no Mundial de atletismo paralímpico

O Brasil conquistou 40 pódios na atual edição do Mundial de atletismo paralímpico, realizado em Paris, na França. Com essa marca, o país passa a China em números totais de conquistas, 40 a 38. No entanto, os chineses lideram o quadro pelo número de ouros, 14 contra 12 do Brasil.

VEJA MAIS

Neste domingo (16), a paraense Jhulia Karol, que formava a equipe do revezamento 4x100m universal, conquistou ao lado de Ricardo Mendonça, Fernanda Yara e Ariosvaldo Fernandes, o terceiro lugar, com 48s25 para medalhar. Foi a última medalha do dia para o Brasil.

O Japão foi o vitorioso com o tempo de 47s96 e Grã-Bretanha levou a prata, com 48s07. Todos os times herdaram uma colocação, já que o Canadá foi desclassificado, por não ter o toque entre atletas na última passagem.