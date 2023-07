Torcedor é detido após ser acusado de chamar árbitro de 'Chimpanzé'

Um torcedor foi detido pela Polícia Militar aos 29 minutos do primeiro tempo do jogo entre Parnahyba e Atlético-CE, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, na noite deste sábado (15), Ele é acusado de cometer injúria racial.

VEJA MAIS

De acordo com o quarto árbitro do jogo, Ideilon Helton Alves Lima, o homem o chamou de “Chimpanzé”.

O quarto árbitro solicitou a paralisação do jogo e chamou os policiais militares, assim que ouviu o torcedor, e apontou para o homem que o teria chamado de Chimpanzé. Identificado, o acusado foi abordado pelos policiais, que o mantiveram detido no estacionamento do estádio até o fim da partida, quando foi conduzido para a Central de Flagrantes para prestar depoimento.

O homem não foi identificado, ficará detido na Central de Flagrantes de Parnaíba até passar pela audiência de custódia no prazo de 24 horas, quando deve ser liberado para aguardar o julgamento em liberdade.