Brasil conquista ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica

A seleção brasileira de ginástica rítmica realizou um feito inédito na etapa de Cluj-Napoca, na Romênia, da Challenge Cup, encerrada neste domingo (16). Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou mais de uma medalha em uma mesma etapa de Copa do Mundo da modalidade. Foram quatro conquistas no geral.

A Challenge Cup é uma competição da elite da Federação Internacional da modalidade (FIG) ficando abaixo apenas da Copa do Mundo no circuito mundial.

As meninas do Brasil ficaram com o ouro na prova mista, prata no cinco arcos e os bronze no individual geral e individual na fita, com Barbara Domingos.

Neste sábado (15), o conjunto brasileiro, com Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, somou 64.500 pontos, ficando com o bronze. A Itália, com 70.050, foi campeã e a Bulgária, com 66.250, ficou a prata.

Nas disputas individuais, Geovanna Santos terminou na sétima colocação, melhor posição já obtida por uma brasileira. Bárbara Domingos fechou na 12ª posição na disputa.

Na última prova da competição, no conjunto misto de três fitas e duas bolas, realizadas hoje, as brasileiras fizeram 31.700 e deixaram Itália (31.500) e Bulgária (30.850) para trás. Na final dos cinco arcos, as meninas ficaram com a nota de 34.450 e levou a prata atrás da campeã Itália (35.500) e na frente do México (32.150).