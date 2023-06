Jovem atleta paraense disputa Sul-Americano de Ginástica Aeróbica, no Uruguai

Uma jovem ginasta paraense participa do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Aeróbica, que começou na última quarta-feira (28) e vai até segunda (3), em Maldonado, no Uruguai. Giovana Castilho, de 16 anos, conversou com a equipe de O Liberal e contou como foi convocada para participar do evento:

"Eu fui classificada por meio de avaliações que a gente fez. Fazer os vídeos das nossas séries e mandar para o comitê do brasil, que avaliaram. Aí foram classificando. Eu vou disputar com todas as meninas da América do Sul, na categoria juvenil", explicou a jovem.

A paraense contou que, desde os nove anos, faz ginástica. (Arquivo Pessoal)

A paraense contou que, desde os nove anos, faz ginástica. Além disso, Giovana relatou alguns dos principais desafios para treinar e se preparar para as competições:

"Eu faço ginástica há sete anos. Pratico desde 2016 para 2017. as principais dificuldades são o local de treino, porque a gente não tem o tablado adequado para competir a ginástica aeróbica. Os elementos são muito difíceis de aprender, temos que se esforçar muito. Conciliar o treino com escola também é bem difícil", concluiu.

O árbitro paraense Maurício Santos será um dos jurados (Beatriz Reis)

Mais um paraense

Além de Giovana, o árbitro Maurício Santos, da Federação Paraense de Ginástica (Fepagin), será um dos jurados de aeróbica do evento.