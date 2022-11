Equipe paraense conquista Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica em Goiânia

A equipe masculina paraense do Centro Norte de Ginástica conquistou o ouro no Torneio Nacional de Ginástica Artística, um título inédito para a modalidade no Pará. A competição ocorreu entre os dias 15 e 20 de novembro, em Goiânia, e contou com mais 600 ginastas de 14 estados do Brasil.

Além do resultado por equipe, os atletas paraenses também tiveram conquistas no individual. No masculino infantil, Davi Pereira foi medalha de prata e Michel Filho, Jhonata Silva e Hiel Figueiredo foram medalhas de bronze. No adulto, Rodrigo Figueiredo ficou com o ouro.

A equipe campeã nacional foi composta por Rodrigo Figueiredo, Hiel Figueiredo, Michel Filho, Michel Filho, Josias Arão e Jhonata Silva. O treinador do time, Maurício Ribeiro falou sobre a competição e ressaltou a importância do resultado para os atletas paraenses.

“O estado conseguiu o primeiro título na ginástica aeróbica no Torneio Nacional por equipe. A equipe masculina é nova, onde estava na sua primeira competição nacional. Foi um trabalho a longo prazo para chegar nesse resultado, a ginástica aeróbica [do Pará] volta ao cenário como o melhor time. Tudo graças ao incentivo dado ao Centro Norte de Ginástica. Dos cinco atletas masculinos, três nunca tinham ido ao nacional. Fomos muito elogiados pela Confederação Brasileira”, declarou Maurício.

Atletas também conquistaram resultados individuais (Divulgação)

Em setembro, a equipe adulta de ginástica do Pará venceu o Campeonato Brasileiro e no final de outubro disputou a Copa Pan-Americana. Os ginastas paraenses conquistaram 11 medalhas, sendo uma de ouro e dez de prata.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)