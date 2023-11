Técnica de enfermagem diverte gestantes com dança antes do parto; vídeo

Uma técnica de enfermagem viralizou na internet por aparecer divertindo gestantes antes do parto na maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, Ceará. Com mais de 20 anos de experiência na área da saúde, a profissional Luzia Castro busca tornar o momento mais tranquilo para aquelas que estão prestes a trazer mais uma vida para o mundo. Assista.

No vídeo, que acumula mais de 5,1 milhões de visualizações, a profissional aparece fazendo alguns passos de dança ao som de “Tras de Mi”, da banda RBD, enquanto as gestantes na maca imitam os movimentos para induzir a dilatação. Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a atitude empática de Luzia. "Profissional do amor", comentou uma. "Certeza que você é um anjo que Deus escolheu para ajudar tantas mulheres, porque não é fácil a dilatação. Você transmite paz", escreveu uma segunda. "Lindaaaa, isso, sim, é enfermagem por amor! Deus lhe abençoe sempre", disse uma terceira.

No seu perfil no TIkTok com mais de 511 mil seguidores, a profissional compartilha o trabalho de doula - aquela ou aquele que oferece apoio psicológico, conforto e suporte emocional à mulher durante todo o período de gravidez, parto e período pós-parto - com várias sessões de danças e outros momentos de descontração para amenizar a tensão anterior ao parto.

