Irmãs gêmeas ficam grávidas juntas e bebês nascem no mesmo dia

A gravidez das irmãs gêmeas Nayara e Camilla Brasil, de 34 anos, foi marcada por uma série de coincidências. Isso porque as brasilienses descobriram que estavam grávidas no mesmo dia e entraram em trabalho de parto praticamente juntas. E não para por aí. As bebês concebidas pelas duas, Sofia e Alice, nasceram no mesmo hospital e pelas mãos do mesmo obstetra, com apenas uma hora de diferença.

VEJA MAIS

Tudo começou quando Nayara e o marido decidiram tentar o segundo filho. Já Camilla, que tinha duas crianças, nem pensava na possibilidade de ganhar uma terceira filha, mas precisou ficar sem o DIU e engravidou no período que estava sem o método contraceptivo.

Coincidências

As irmãs Nayara e Camilla Brasil fizeram o teste de gravidez juntas (Reprodução/ Arquivo pessoal)

As gêmeas perceberam que algo "estava errado" quando o ciclo menstrual das duas alterou junto. Em uma conversa com a irmã, Camilla contou que a menstruação ainda não tinha descido e Nayara deu a ideia que as duas fizessem um exame de gravidez. O resultado? Ambos deram positivo.

Os acasos “do destino” foram vistos até nos exames que as irmãs faziam durante a gravidez. Em entrevista ao G1 do Distrito Federal, Camilla revelou que até os exames de sangue que ela e a irmã faziam davam as mesmas taxas alteradas.

No dia 10 de março, Nayara já se sentia cansada da gravidez e pensou em desistir de ter a pequena filha em uma parto normal, mas não contava que seria mais uma vez surpreendida pela vida. “E aí a gente foi juntas pro hospital. Só que a bolsa dela [a irmã Camilla] estourou quando a gente chegou na porta. E enquanto ela entrava, eu fui estacionar o carro", disse a irmã.

O médico Shakespeare de Melo, que estava no consultório, soube ali que teria que operar as gêmeas no mesmo dia. Assim, as duas primas - Sofia, às 4h52, e Alice, às 5h52 - nasceram em salas vizinhas, mas no mesmo hospital, com apenas uma hora de diferença.

"Só Deus pra explicar uma coisa dessas aí, principalmente as duas chegarem no mesmo dia, na mesma hora, em trabalho de parto", afirmou o médico obstetra.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)