Gêmeas casam com irmãos gêmeos e têm filhos que são primos idênticos

As gêmeas Brittany e Briana têm deixado a internet enlouquecida ao compartilharem suas vidas com seus mais de 113 mil seguidores nas redes sociais. Isso porque as irmãs são casadas com Josh e Jeremy, dois irmãos gêmeos, e deram à luz a filhos idênticos com apenas um mês de diferença, Jett e Jax, os "primos, irmãos genéticos e gêmeos quaternários".

Os casais se conheceram em um festival só para gêmeos, em meados de 2017, e ficaram noivos seis meses depois após o romance relâmpago. Eles se casaram em agosto de 2018 e atualmente moram na mesma casa nos Estados Unidos, em Virginia. Sempre compartilhando juntos todos os "marcos da vida", a dupla de casal pretende ter mais filhos em breve, com Briana e Brittany engravidando ao mesmo tempo novamente.

A família de irmãos e filhos gêmeos. (Reprodução / Instagram - @salyerstwins)

Como os filhos saíram idênticos?

O fato dos filhos nascerem idênticos gerou uma grande confusão na internet, com muitos questionando como seria possível. Elas explicaram a situação ao NY post. "Suas mães e pais são gêmeos idênticos. Ambos os casais tiveram filhos e o mesmo DNA exato criou ambos. Gêmeos idênticos compartilham o mesmo DNA e ambos os casais são idênticos”, diz a publicação do jornal.

Jeff e Jax, os "primos, irmãos genéticos e gêmeos quaternário". (Reprodução / Instagram - @salyerstwins)

