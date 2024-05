Disney divulga cartaz de ‘Moana 2’ e anuncia data para lançamento de trailer; veja

O filme “Moana 2”, continuação do longa lançado em 2016, chega aos cinemas do Brasil no dia 28 de novembro desse ano. Nessa terça-feira, 28, a Disney divulgou o cartaz da obra e anunciou a data para lançamento do trailer. Confira.

“O oceano está chamando ela”, escreveu o perfil do estúdio. O trailer fica disponível nessa quarta-feira, 29. No cartaz, é possível ver o gancho de Maui e o remo que Moana usa no primeiro filme, além da protagonista ao fundo em uma praia.

A sinopse de “Moana 2” ainda não foi divulgada e é um mistério para os fãs da história. Até o momento, sabe-se que o longa se passa após três anos do acontecimento do primeiro filme.

“Moana - Um Mar de Aventuras”, de 2016, está disponível no Disney+. A obra, dirigida por John Musker e Ron Clements, conta com roteiro escrito por Jarfed Bush e relata a jornada de Moana Waialiki, a filha adolescente do chefe de uma tribo na Oceania. A menina destemida está disposta a conhecer mais sobre seu passado, mesmo com todos tentando protegê-la.

Confira o trailer de “Moana - Um Mar de Aventuras” (2016)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)