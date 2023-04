Curtas-metragens de Santarém são destaques em mostra audiovisual de evento global

A produção audiovisual de Santarém, no oeste do Pará, é destaque no World Creativity Day, evento global que ocorre nos dias 20, 21 e 22 de abril. A Mostra Audiovisual de Santarém exibirá seis curtas-metragens nos intervalos da programação, ao longo dos três dias no Toy Lab da Universidade Federal do Oeste do Pará (Campus Tapajós) e Centro de Inovação ACES Tapajós. As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser realizadas por meio do link: worldcreativityday.com/brazil/santarem/activities.

Com curadoria do jornalista e produtor audiovisual Fábio Barbosa, os curta-metragens exibidos serão: “Trap: O Som da Juventude”, de Fábio Barbosa; “Mãe Vira Porca”, de Diego Alano; “Retina”, de Victor Rosalino; “Ouço Você Falando Essas Mesmas Palavras”, de Amanda Poça; “O Som do Maracá”, de Rodrigo Rivas; e “Eu Vou para o Sairé”, com leitura dramática dos atores Evandro Boa Morte, Diego Alano, Fábio Barbosa, Jamile Fernandes, Mourrambert Flexa e Vinicius Villare. As produções também estarão disponíveis on-line para quem se inscrever no evento.

O World Creativity Day (WCD) é considerado o maior festival colaborativo do mundo, e celebra a criatividade e a inovação por meio de atividades gratuitas em 150 cidades e 30 países. Parte do calendário oficial da Organização das Nações Unidos (ONU) desde 2017, a iniciativa reúne voluntários, anfitriões, parceiros, inspiradores do Brasil e do mundo. Em Santarém, a líder é Adriana Tavares, designer estratégica de negócios e empreendedora. Esse é o primeiro ano que a cidade entra na rota do WCD.

“O World Creativity Day é um evento único, plural, inovador e colaborativo, nos convida a atuar como verdadeiros agentes de transformação, totalmente em sinergia com o momento atual de Santarém. Tem sua relevância por trabalhar o ecossistema de inovação, que está em alto destaque nos últimos anos. É um esforço pelo fortalecimento do destino criativo. Ao entrar para o calendário oficial do maior festival colaborativo de criatividade do mundo, o município acelera o desenvolvimento de novos talentos, dando visibilidade para quem está fazendo a diferença e proporciona novos conhecimentos e experiências para milhares de pessoas”, destaca Adriana Tavares.

“Trap: O Som da Juventude”: Com um celular na mão e uma ideia na cabeça, o documentário "Trap: O som da Juventude" narra a nova cena musical de Santarém, no oeste do Pará. A produção potencializa a voz de seis artistas protagonistas do subgênero do rap: GP Rataria, Henry, Dell Parker, Cauê Artur, João Augusto e Enzo Gabriel.

“Retina”: É uma reflexão sobre a criação da imagem na nossa mente. Apoiada em um largo estudo de gestalt e semiótica, esse filme é um desafio à imaginação e interpretação de quem o vê.

“Mãe Vira Porca”: Na história, a personagem Paullete (Evandro Boa Morte), um jovem homossexual, sofre com a inveja e preconceito da vizinha Bárbara (Bia Almeida) e encontra no Mercado Municipal de Santarém, através de um panfleteiro (Maycon Cruz), uma oportunidade de sorte: consultar-se com a famosa vidente Mãe Vira Porca (Dani Ricker), no Residencial Salvação. Com “ingredientes” como o regionalismo e humor presentes, o Grupo Papa Xibé tem o objetivo de divulgar a cultura popular local através da linguagem teatral e, agora, audiovisual.

“O Som do Maracá”: É um curta-metragem infantil que conta a história de uma garotinha de 8 anos que aprende a construir um maracá de carimbó com o seu avô. A história se desenvolve em uma linguagem lúdica adaptada para crianças, onde os ensinamentos e histórias de seu avô se misturam com a imaginação e a fantasia de uma criança vivendo em uma floresta cheia de magia e aventuras.

“Ouço Você Falando Essas Mesmas Palavras”: Uma casa-coração, um quintal-vida e o parto, ela transita em sua própria psique em busca do indivisível: a liberdade de escolha. Este ensaio fabulado é uma jornada introspectiva inspirada em Jurema, uma mulher nortista da região do Salgado, ligada ao místico e ao religioso, construindo futuros através do realismo mágico, dialogando com Bell Hooks em "Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade".

“Eu vou para o Sairé”: Leitura dramática da poesia escrita por Padre Sidney Canto sobre a festa secular do Sairé.