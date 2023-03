Ourilândia no Norte é a primeira cidade paraense a receber oficinas gratuitas de projeto de cinema

O município de Ourilândia do Norte, no sudeste paraense, foi o primeiro de quatro a receber as oficinas gratuitas de cinema do projeto 'Cultura na Praça', no Pará. Patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa levou ensinamentos para jovens e adolescentes no processo de contação de histórias a partir das ferramentas do audiovisual.

As orientações foram dadas pelo diretor, produtor e roteirista de cinema, o mineiro Cris Azzi, que também é coordenador do projeto. Durante os encontros, os alunos aprenderam um pouco sobre cada etapa da produção de um filme, desde a ideia às técnicas de roteiro, de fotografia, de captação de som e de edição do vídeo.

Ao final, eles realizaram um curta-metragem, que será exibido para a comunidade no dia 18 de março, sábado, na Praça de Eventos e, depois, lançado no Cine Babaçu, plataforma virtual que reúne 25 produções feitas nas edições passadas do 'Cultura na Praça'.

O resultado das oficinas será exibido em um curta-metragem para a comunidade no próximo dia 18 (Divulgação/ Ivan Oliveira)

Outras cidades

Além de Ourilândia do Norte, o projeto Cultura na Praça também levará oficinas gratuitas de cinema para outros três municípios do sudeste paraense. São eles: Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas.

Nos quatro municípios, haverá oficinas para adolescentes e jovens de 13 a 19 anos. No caso de Serra Pelada, além do público juvenil, o Cultura na Praça também promoverá uma oficina de cinema para pessoas com mais de 45 anos.

Confira a agenda das oficinas

Ourilândia do Norte

Data: 4 a 7 de março

Local: Escola Madre Tereza de Jesus

Canaã dos Carajás (Vila Bom Jesus)

Data: 10 a 13 de março

Local: Associação Fio de Ouro

Curionópolis (Serra Pelada)

Turma 1 – para jovens de 13 a 19 anos: 16 a 19 de março

Turma 2 - alunos a partir de 45 anos: 21 a 24 de março

Local: Associação de Mulheres Aliadas de Serra Pelada (Amasp)

Parauapebas (Nova Carajás - Etapa 4)

Data: 26 a 29 de março

Local: Associação de Moradores do Bairro Nova Carajás - Etapa 4

O que é o projeto?

Criado pela 'Vivas Esporte Cultura', em 2017, e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, o 'Cultura na Praça' é um festival itinerante de cinema que já rodou pelo interior do Pará e do Maranhão, alcançando mais de 40 mil pessoas. O projeto busca democratizar o acesso à cultura e fomentar a valorização do patrimônio cultural material e imaterial em municípios beneficiados.