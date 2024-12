'Barbie 2' está confirmado: filme já tem até história, mas deve demorar para ser produzido

"Barbie" pintou o mundo de rosa e conquistou as bilheterias com impressionantes US$ 1,4 bilhão, em 2023. Agora a Warner Bros. e Mattel disseram sim para o novo filme da personagem.23. Porém, a resposta sempre esteve nas mãos da equipe criativa por trás de "Barbie", Greta Gerwig e Noah Baumbach, mesmo que, às vezes, uma franquia parecesse inevitável.

De acordo com o 'Entre Telas', do Terra, os dois deixaram claro que só fariam uma continuação se encontrassem uma história que a sustentasse.

VEJA MAIS

"Minha bússola é: o que eu realmente amo? Do que eu realmente me importo? Qual é a história por trás dessa história?”, disse Gerwig ao aceitar a homenagem de Mulher do Ano da Time em março de 2024.

“Se eu encontrar a essência, então fazemos. Se eu não encontrar, não há mais história", acrescentou.

Segundo o The Hollywood Reporter, uma fonte confiável revelou que Gerwig e Baumbach foram inspirados e desenvolveram uma ideia para a sequência, que já foi apresentada à Warner Bros. Embora esteja nos “estágios iniciais”, é compreendido que encontrar a história abriu caminho para negociações de contrato, que também estão no início, conforme confirmado por outra fonte com conhecimento direto.