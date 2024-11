Ator de 'Coringa: Delírio a Dois' critica sequência: 'Pior coisa que já vi'

O comediante Tim Dillon, que participou de “Coringa: Delírio a Dois”, teceu uma série de críticas ao longa que estreou nos cinemas em outubro deste ano. Dillon interpretou um guarda do ficcional asilo Arklam e disse que esse é "o pior filme já feito na história do cinema".

As críticas de Dillon repercutiram após ele abrir o jogo em uma entrevista ao podcast “The Joe Rogan Experience”. O comediante deu sua opinião sobre o motivo para o longa não ter dado certo.

“Eu acho que, depois do primeiro 'Coringa', houve muita falação do tipo ‘isso foi amado pelo tipo errado de pessoas, isso enviou o tipo errado de mensagem, fúria masculina, niilismo'. Então acho que pensaram: ‘e se fôssemos para o outro lado?’ E aí eles têm Joaquin Phoenix e Lady Gaga sapateando a um ponto que é insano."

Tim acrescentou que, durante as filmagens, ele e seus colegas de elenco estavam cientes de que a sequência seria "um fracasso", tendo uma péssima recepção do público e dos críticos.

“O filme não tem enredo. Nós sentávamos lá, eu e esses outros caras estávamos todos vestidos com essas roupas de segurança porque estávamos trabalhando no Asilo Arkham, e eu me virava para um deles e ouvíamos essa porcaria e eu dizia ‘que p*rr* é essa?’ E eles diziam ‘isso vai bombar, cara’. Eu falava ‘essa é a pior coisa que eu já vi’. Estávamos falando sobre isso no almoço, e dizíamos ‘qual é o enredo? Existe um enredo?' Não é nem odiável. É tão terrível assim”, disse.