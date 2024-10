“Coringa: Delírio a Dois” estreia nos cinemas

“Coringa: Delírio a Dois”, de Todd Phillips, continuação do grande sucesso de crítica e público, é um dos maiores lançamentos do ano nas salas de cinema de diversos países. O filme é a sequência do longa que arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial em 2019 e gerou diversos debates e interpretações entre a crítica especializada e o público. Com uma bilheteria expressiva, foi inevitável planejar uma continuação para este personagem complexo e misterioso, que chama a atenção por sua personalidade e ambiguidade.

De acordo com entrevistas do ator Joaquin Phoenix e do diretor Todd Phillips, eles já pensavam em uma continuação do filme antes de o longa faturar alto nas bilheterias. A ideia de “Coringa: Delírio a Dois” surgiu a partir de um sonho de Phoenix e de conversas entre ele e o diretor. O ator sonhou que estava atuando como Coringa, cantando, e ligou para Todd Phillips para compartilhar a ideia.

A continuação de “Coringa” se passa após os acontecimentos do filme de 2019, quando é iniciado um movimento popular contra a elite de Gotham City, revolução que teve o Coringa como seu maior representante. Ele está em um hospital psiquiátrico e conhece Harleen "Lee" Quinzel. Juntos, desenvolvem um relacionamento romântico e doentio, embarcando em uma desventura insana e musical pelo submundo de Gotham City.

O filme teve sua estreia no Festival de Veneza este ano e dividiu opiniões por sua história e por ser um drama/musical. A narrativa construída por meio do gênero musical pode provocar reações adversas do público, mas o diretor Todd Phillips surpreendeu no primeiro Coringa, por isso, aguardemos uma sequência que faça jus ao filme de 2019. No elenco, Joaquin Phoenix, novamente com uma atuação elogiada, e Lady Gaga.

Cineclube

“A Piscina” de Jacques Deray com Alain Delon e Romy Schneider está na programação do cineclube SINDMEPA em outubro. A exibição do filme é uma homenagem ao ator Alain Delon que faleceu recentemente e deixou um belo legado cinematográfico. Outros filmes programados para exibição neste cineclube em outubro são a obra-prima “Solaris” de Andrei Tarkovski, “Laura” de Otto Preminger (clássico do cinema noir americano) e “A Grande Parada” (clássico do cinema silencioso). Entrada gratuita.

Debate

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) promoveu excelente debate esta semana na Sessão Cult/Debate, sob minha coordenação, sobre o filme “Golpe de Sorte em Paris” de Woody Allen. O filme gerou ótimas interpretações entre os espectadores e mereceu elogios pelo trabalho de Allen como roteirista e diretor. “Golpe de Sorte em Paris” está na programação do cine Líbero Luxardo. Confira!

Veneza 2024

Viva Almodóvar! Ainda não assisti ao filme “The Girl Next Door” de Pedro Almodóvar, mas fiquei contente ao saber que ele foi escolhido como melhor filme no Festival de Veneza 2024. Almodóvar nos ajuda a entender o cinema como uma arte feita por seres humanos, e não como uma máquina de fazer dinheiro. O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” de Walter Salles Jr. recebeu o prêmio de melhor roteiro. Vale a pena conferir todos os filmes selecionados e premiados nesse tradicional festival!

“Pasárgada”

“Pasárgada”, filme de estreia da atriz paraense Dira Paes na direção, teve pré-estreia no cine Líbero Luxardo e terá exibições contínuas neste cinema em outubro. O filme mostra a história de uma ornitóloga solitária que durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre sua tropicalidade após conhecer um jovem guia que fala a língua dos pássaros e traz à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional.

Dicas da Semana

“Golpe de Sorte em Paris” de Woody Allen. Com Lou de Laâge, Valérie Lemercier e Melvil Poupaud. Um dos melhores filmes exibidos em Belém em 2024 (Cine Líbero Luxardo).

“Solaris” de Andrei Tarkovski. Obra-prima do diretor de “Andrei Rublev”, “O Espelho”, “Stalker” e “O Sacrífico”. Um dos maiores filmes da história do cinema (Cineclube SINDMEPA. Dia 8/10/24 às 19h. Entrada gratuita).