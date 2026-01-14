Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Associação de Críticos de Cinema do Pará realiza sessão debate sobre O Agente Secreto

Filme de Kleber Mendonça Filho, vencedor do Globo de Ouro 2026, será exibido no Cine Líbero Luxardo, seguido de debate aberto ao público

Ambientado no Brasil dos anos 1970, em pleno período da ditadura militar, o filme acompanha a trajetória de um homem envolvido em uma complexa rede de vigilância, medo e silêncios (Divulgação)

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) inicia sua programação cultural de 2026 com a primeira edição da Sessão Cult Debate, dedicada ao filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A atividade será realizada nesta quinta-feira, 15, no Cine Líbero Luxardo, em Belém, logo após a sessão das 18h20, seguida de debate aberto ao público.

Um dos filmes brasileiros de maior repercussão internacional dos últimos anos, O Agente Secreto consolidou sua trajetória de reconhecimento ao vencer no último domingo, 11, o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A produção também garantiu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático, marcando um feito histórico para o cinema brasileiro na premiação norte-americana. As conquistas reforçam a posição do longa como uma das obras mais celebradas da cinematografia nacional recente.

Ambientado no Brasil dos anos 1970, em pleno período da ditadura militar, o filme acompanha a trajetória de um homem envolvido em uma complexa rede de vigilância, medo e silêncios. A narrativa se constrói a partir de um contexto marcado pela repressão estatal e pela suspensão de direitos civis, revelando como a violência institucional atravessa a vida cotidiana e as relações pessoais. Ao mesclar elementos do thriller político com o drama histórico, O Agente Secreto propõe um retrato denso e contido de um país submetido ao autoritarismo.

A direção de Kleber Mendonça Filho, reconhecida pela precisão estética e pelo olhar crítico sobre a história brasileira, foi amplamente elogiada pela crítica internacional. Em 2025, o filme recebeu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cannes, além de menções e distinções em categorias como roteiro e conjunto da obra em diversos festivais e associações de críticos. A atuação de Wagner Moura foi destacada pela complexidade emocional e pela construção de um personagem marcado por silêncios, ambiguidade e tensão permanente.

Além do reconhecimento em festivais europeus, O Agente Secreto figurou em listas de melhores filmes do ano em importantes publicações internacionais e foi objeto de debates sobre o cinema político contemporâneo e o papel da memória histórica na produção audiovisual. A recepção crítica ressaltou a atualidade do tema e a maneira como o filme estabelece paralelos entre o passado autoritário e questões ainda presentes na sociedade brasileira.

A Sessão Cult Debate, promovida pela ACCPA, propõe aprofundar essas discussões, reunindo críticos e espectadores para analisar os aspectos estéticos, narrativos e políticos da obra. A exibição do filme contará com venda normal de ingressos, e o debate acontecerá logo após a sessão, no próprio Cine Líbero Luxardo.

Em cartaz no cinema paraense, O Agente Secreto segue atraindo público e consolidando sua trajetória como um dos títulos mais relevantes do cinema brasileiro recente, reafirmando a força da produção nacional no cenário internacional e a importância do debate crítico sobre a história e o presente do país.

SERVIÇO

Sessão Cult Debate sobre O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Data: 15 de janeiro

Hora: após a sessão das 18h20

Local: Cine Líbero Luxardo

