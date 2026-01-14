Associação de Críticos de Cinema do Pará realiza sessão debate sobre O Agente Secreto

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) inicia sua programação cultural de 2026 com a primeira edição da Sessão Cult Debate, dedicada ao filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A atividade será realizada nesta quinta-feira, 15, no Cine Líbero Luxardo, em Belém, logo após a sessão das 18h20, seguida de debate aberto ao público.

Um dos filmes brasileiros de maior repercussão internacional dos últimos anos, O Agente Secreto consolidou sua trajetória de reconhecimento ao vencer no último domingo, 11, o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A produção também garantiu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático, marcando um feito histórico para o cinema brasileiro na premiação norte-americana. As conquistas reforçam a posição do longa como uma das obras mais celebradas da cinematografia nacional recente.

Ambientado no Brasil dos anos 1970, em pleno período da ditadura militar, o filme acompanha a trajetória de um homem envolvido em uma complexa rede de vigilância, medo e silêncios. A narrativa se constrói a partir de um contexto marcado pela repressão estatal e pela suspensão de direitos civis, revelando como a violência institucional atravessa a vida cotidiana e as relações pessoais. Ao mesclar elementos do thriller político com o drama histórico, O Agente Secreto propõe um retrato denso e contido de um país submetido ao autoritarismo.

A direção de Kleber Mendonça Filho, reconhecida pela precisão estética e pelo olhar crítico sobre a história brasileira, foi amplamente elogiada pela crítica internacional. Em 2025, o filme recebeu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cannes, além de menções e distinções em categorias como roteiro e conjunto da obra em diversos festivais e associações de críticos. A atuação de Wagner Moura foi destacada pela complexidade emocional e pela construção de um personagem marcado por silêncios, ambiguidade e tensão permanente.

Além do reconhecimento em festivais europeus, O Agente Secreto figurou em listas de melhores filmes do ano em importantes publicações internacionais e foi objeto de debates sobre o cinema político contemporâneo e o papel da memória histórica na produção audiovisual. A recepção crítica ressaltou a atualidade do tema e a maneira como o filme estabelece paralelos entre o passado autoritário e questões ainda presentes na sociedade brasileira.

A Sessão Cult Debate, promovida pela ACCPA, propõe aprofundar essas discussões, reunindo críticos e espectadores para analisar os aspectos estéticos, narrativos e políticos da obra. A exibição do filme contará com venda normal de ingressos, e o debate acontecerá logo após a sessão, no próprio Cine Líbero Luxardo.

Em cartaz no cinema paraense, O Agente Secreto segue atraindo público e consolidando sua trajetória como um dos títulos mais relevantes do cinema brasileiro recente, reafirmando a força da produção nacional no cenário internacional e a importância do debate crítico sobre a história e o presente do país.

SERVIÇO

Sessão Cult Debate sobre O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Data: 15 de janeiro

Hora: após a sessão das 18h20

Local: Cine Líbero Luxardo