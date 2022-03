Alfred Enochr conta como foi teste perdido para 'Harry Potter’

Para quem não sabe Alfred Enoch tem raízes no Brasil. O ator anglo-brasileiro, que ficou conhecido por ter participado do filme 'Harry Potter’ e pelo seu papel como Wes na série 'How to Get Away With Murder', contou algumas peculiaridades da sua carreira.

Em conversa com o paraense Mitico e Igor Cavalari, no Podpah, Alfred lembrou como foi sua participação no filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', aos 7 anos de idade. Depois dele realizar uma peça na escola, os alunos forma convidados para fazer um teste, sem acreditar no seu potencial, ele não foi, mas em seguida teve uma nova oportunidade.

Alfred lembra que não fez o primeiro teste para o elenco do primeiro filme da saga.

"Os produtores de elenco do 'Harry Potter' chegaram na minha escola e a mesma coisa aconteceu. Pediam para todo mundo se apresentar para fazer um teste porque estavam fazendo um filme... Eu já conhecia os livros porque eu me amarrava naqueles livros. Adorava mesmo. E eu não me apresentei de novo. Medo, foi isso", disse.

O ator tentou imaginar em que papel ele se encaixaria: "Eu conhecia bem os livros. Naquela altura, eram só dois livros. E eu disse: 'Gente, tem só um menino negro nessa escola'. Era o que parecia. Era o amigo dos gêmeos Weasley. Mas tem esse outro personagem que não se diz explicitamente que não é negro. Poderia ser. Mas eu achava que teria pouca oportunidade para passar por isso, pela cor da minha pele".

O papel veio porque um dos produtores de 'Harry Potter’ já tinha visto seu trabalho e o chamou para o teste separadamente. "Às vezes a gente demora para aprender as lições que tem que aprender na vida", brincou ele.

Alfred Enoch está no Brasil para lançar seu primeiro filme local. “Medida Provisória”, tem direção e roteiro de Lázaro Ramos, no elenco estão Taís Araújo, Emicida, Seu Jorge, Adriana Esteves, Renata Sorrah e Jéssica Ellen.