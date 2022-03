Estudo analisa o pensamento poético e o imaginário amazônico na literatura

Nesta quinta-feira, 31, o “I Seminário Pensamento Poético e o Imaginário Amazônico” vai debater a cultura do imaginário amazônico na literatura a partir das obras dos autores paraenses Vicente Franz Cecim, falecido em 2021, e de João de Jesus Paes Loureiro. Este último, fará a mesa de abertura. O evento terá transmissão on-line gratuita pelo canal do evento no Youtube, das 14 às 18h.

O seminário é a primeira atividade da linha de pesquisa “Pensamento Poético e o Imaginário Amazônico”, realizada pelo Grupo de Pesquisa Linguagens Artísticas e Estilos Poéticos (Laesp) do curso de Letras e da pós-graduação do mestrado profissional de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

A linha de pesquisa tem a coordenação da professora Taís Salbé Carvalho, Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal do Pará (UFPA). “Eu já venho desenvolvendo no mestrado e doutorado uma pesquisa a partir do pensamento originário trazendo para a perspectiva da nossa tradição, do imaginário amazônico”, explica.

As lendas, a linguagem, as imagens da floresta e a cultura dos caboclos, dos indígenas, da pajelança, do tambor de mina e outros fazem parte desse imaginário amazônico retratado na literatura. Por isso, a linha de pesquisa vai iniciar com o estudo das obras do jornalista, publicitário, escritor e cineasta Cecim, especialmente em “Manifesto Curau”, bem como na sequência de “Andara”, enquanto o escritor e poeta Loureiro traz a recente publicação “Andurá”, entre outras.

“O Cecim tem uma obra vastíssima dentro dessa temática. Decidimos iniciar os estudos em diálogo com a obra do professor Paes Loureiro, que tem o trabalho com a cultura do imaginário amazônico”, conta a professora. “A proposta desse estudo é sair da cultura eurocêntrica e resgatar a nossa tradição. No dia do evento, vou apresentar essa linha de pesquisa e um cronograma de estudo”.

As inscrições ao seminário acontecem por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpBlJNfkaPMVWgMWyq-BBirJg9lrdXCwH2U9eoeT6LeLnLvA/viewform

Programação

Após a apresentação da professora Taís, o coordenador do Laesp, professor Doutor Raphael Bessa, fará a apresentação do grupo e, em seguida, Paes Loureiro relata como iniciou na poética conceitual do imaginário durante a mesa de abertura, que acontece das 14h30 às 15h30, sob a mediação de Bessa.

Na sequência, acontece a mesa redonda “O pensamento poético e a poesia encantada de João de Jesus Paes Loureiro”, com os professores Doutores Harley Faria Dolzane e Salbé falando sobre “Por um pensamento poético” e "Mito, Verdade e Linguagem na Poesia Encantada de João de Jesus Paes Loureiro”, nessa ordem, sob a mediação do professor Doutor Elielson Figueiredo.

E, às 16h30, inicia a mesa de encerramento “Vicente Franz Cecim: um exercício de admiração” com o professor, poeta e artista visual Marcílio Caldas Costa, sob a mediação de Dolzane.