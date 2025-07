Cine Líbero Luxardo recebe exibição e debate sobre ‘Uma Bela Vida’, de Costa Gavras

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) realiza, na próxima quinta-feira (31), às 19h15, mais uma edição da “Sessão Cult Debate", no Cine Líbero Luxardo, em Belém, gratuitamente. O evento é uma parceria entre a ACCPA e a sala de cinema localizada na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, e contará com a exibição do novo filme do premiado diretor Costa-Gavras, “Uma Bela Vida”, seguida de um debate conduzido pelo crítico, pesquisador e professor de cinema Marco Antonio Moreira.

Segundo a organização, a iniciativa é uma atividade permanente de cultura cinematográfica promovida pela ACCPA, uma das associações de críticos mais antigas do Brasil. Seu objetivo é fomentar a reflexão crítica e o diálogo sobre produções de destaque do cinema nacional e internacional. A cada edição, o público é convidado a participar de uma conversa aprofundada com especialistas da área, fortalecendo o repertório cultural e cinematográfico na região.

Marco Antonio Moreira, que coordena o evento, explica que a “Sessão Cult Debate" é uma extensão da “Sessão Cult", iniciativa da ACCPA que acontece desde 2007 e sempre buscou aproximar os espectadores de um olhar mais analítico sobre o cinema. “A ideia do debate é sempre estimular o pensamento sobre cinema, novas argumentações, novas relações teóricas e práticas. É sempre muito bom debater um filme, ainda mais quando ele é tão relevante quanto este do Costa-Gavras”, afirma o crítico.

Marco Antônio Moreira (Oswaldo Forte / Arquivo do O Liberal)

Sobre a escolha do longa, Moreira destaca que Costa-Gavras, aos 91 anos, continua sendo um dos nomes mais importantes da cinematografia mundial. “Ele está ativo desde os anos 60 e geralmente faz filmes muito relevantes. A maioria da crítica observa com carinho e atenção porque são obras que trazem reflexões importantes. E ‘Uma Bela Vida’ é exatamente isso”, pontua.

O filme narra a trajetória de um renomado escritor que, ao iniciar uma série de conversas filosóficas com um médico de cuidados paliativos, acaba confrontando seus próprios medos diante do envelhecimento e da morte. Segundo Marco, a temática é profunda e ganha ainda mais peso ao ser conduzida por um cineasta de longa trajetória e idade avançada. “É muito interessante prestar atenção na visão dele sobre um tema como esse. O filme aborda questões existenciais, sociais e culturais que merecem debate”, analisa.

A exibição faz parte da programação regular do Cine Líbero Luxardo, e os ingressos seguem com venda normal. Já o debate é gratuito e acontece logo após a sessão. “É importante que as pessoas assistam ao filme e fiquem para o debate. É uma oportunidade de dialogar com outros olhares e enriquecer a experiência cinematográfica”, convida Moreira.

Ele ressalta ainda que o evento também será uma forma de homenagear Costa-Gavras, cineasta que assinou clássicos como Z (1969) e Estado de Sítio (1972), títulos que enfrentaram a censura durante a ditadura militar no Brasil. “Nada mais justo que escolher um novo filme dele para homenagear seu trabalho e legado. Ele continua contribuindo de forma intensa com o cinema contemporâneo”, conclui.

SERVIÇO:

Sessão Cult Debate com exibição do filme ‘Uma Bela Vida’

Dia: Quinta-feira, 31 de julho;

Horário: 19h15;

Local: Cine Líbero Luxardo, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém;

Ingressos à venda na bilheteria do cinema.