Cid Moreira deu 'boa noite' 8 mil vezes na bancada do Jornal Nacional

O jornalista e apresentador Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, no Rio de Janeiro, deixou um legado na comunicação brasileira. Após alguns dias internado por conta de uma pneumonia, Cid morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A notícia do falecimento foi dado pela apresentadora Patrícia Poeta, durante o programa Encontro de hoje.

Detentor de uma voz única, sua marca no audiovisual, o apresentador foi o primeiro jornalista a comandar o Jornal Nacional, da TV Globo, em 1969, ao lado de Hilton Gomes. Dois anos depois, dividia a banca com Sérgio Chapelin, o que se prolongou por mais de uma década. No total, Cid permaneceu na apresentação do jornal por 26 anos. Ao todo, ele deu 'boa noite' aos telespectadores oito mil vezes.

Em 1996, com a reformulação do jornal, a dupla foi substituída por William Bonner e Lillian Witte Fibe. A partir desse ano, também, Cid Moreira passou a fazer as locuções das reportagens especiais do 'Fantástico', programa que ele integrou desde a estreia, alternando com outros apresentadores como Sérgio Chapelin e Celso Freitas.

Depois, começou a gravar os áudios das chamadas e de algumas reportagens do programa. Em 1999, ele narrou o quadro do ilusionista Mr. M, que se tornou um dos grandes destaques do 'Fantástico' naquele ano. A voz de Cid Moreira se tornou tão identificável com o quadro que, no ano seguinte, quando Mr. M visitou o Brasil, Cid teve a oportunidade de entrevistá-lo em uma exclusividade para o programa.

Paralelaente ao seu trabalho na Globo, Cid Moreira continuou a narrar comerciais, sempre em off, devido a restrições contratuais.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)