Cia Cabanos, do Rolon Ho, realiza ‘Dança Utinga’ no Parque Estadual do Utinga

Neste domingo (19), o campeão da Dança dos Famosos 2023, do programa Domingão com Huck, da Tv Globo, o paraense Rolon Ho, realiza uma programação, junto com a sua companhia de dança, a Cia Cabanos, o ‘Dança Utinga’. A partir das 8h, ele e demais profissionais estarão no Parque Estadual do Utinga, em Belém, realizando aulas gratuitas de dança, caminhada e plantio de mudas de árvores.

“O ‘Dança Utinga’ é uma proposta que veio de um resultado de pensamentos: como poderíamos contribuir com o meio ambiente, com a Amazônia, com o nosso Estado do Pará. Hoje muito se fala sobre o quanto a Amazônia e a natureza de modo geral, precisam ter alguns cuidados. De fato, não temos ações onde a gente possa botar a mão na massa, digamos assim. A proposta desse projeto, é fazer exatamente isso, além de caminhar, dançar, mas também realizar o plantio de mudas, além de levar mudas para casa. Tudo isso, para que de alguma forma, a gente possa desenvolver um projeto onde possamos contribuir e estreitar essa relação do meio ambiente com as pessoas”, disse Rolon Ho.

Segundo o campeão, a ideia de fazer o aulão no Utinga é um reflexo da preocupação com as urgências climáticas. A Cia de Dança Cabanos sempre esteve atenta a este tema. Há cerca de anos, a escola aboliu o uso de descartáveis e passou a encaminhar resíduos gerados nos bailes para a reciclagem.

Além de todo esse simbolismo, o ‘Dança Utinga’ é também uma comemoração para a Cia Cabanos. A companhia comemora 18 anos de existência, e além desse evento, terão mais outros para celebrar a data.

“A oportunidade de estarmos ali, no meio ambiente, imerso na natureza, em um ponto turístico cheio de árvores, acaba despertando aquela reflexão: porque a gente não cuida, não trata, não se importa às vezes. Mas com esse projeto, vamos estar lá, desfrutando de tantas coisas bonitas. O ‘Dança Utinga’ não é só um projeto para o Utinga, tenho pretensões ainda de circular parques onde a gente possa plantar, onde a gente possa estar criando um vínculo com aquela nossa plantinha, com aquela nossa muda. Vamos criar uma relação com a nossa planta”, afirma Rolon Ho.

O professor e dançarino destaca que o mais importante do ‘Dança Utinga’ é a relação que é estabelecida entre o homem e a natureza, e diante de tantos simbolismos, ele pretende que as pessoas que estarão presentes estabeleçam uma conexão forte com o meio ambiente e as coisas da terra.

“Depois que a gente plantar uma muda no parque, minhas idas ao Utinga não serão mais as mesmas. Quando eu voltar lá, vou querer ver como está a minha planta, sua evolução, ver como eu posso fazer para cuidar. Enfim, vamos refletir se a gente pode transformar a vida das pessoas”, finaliza Rolon Ho.

Parque do Utinga

O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma Unidade de Conservação Estadual criada em 1993, com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, estimular a realização de pesquisas científicas. Aberto para visitações gratuitas, os interessados podem utilizar o local das 6h às 17h, todos os dias, exceto às terças-feiras, onde é fechado para manutenção interna. Somente alguns serviços são pagos, como as trilhas guiadas, atividades esportivas como rapel, tirolesa, dentre outros.

Agende-se

Dança Utinga

Data: hoje, 19

Hora: 8h

Local: Parque do Utinga - Av. João Paulo II, S/N, Belém – PA, 66610-770

Evento aberto ao público