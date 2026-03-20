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Chuck Norris deixou mensagem para fãs dias antes de morrer; confira

Ator morreu aos 86 anos no Havaí; publicação recente nas redes sociais repercute entre admiradores

Hannah Franco
fonte

O ator Chuck Norris ficou famoso mundialmente por atuar em diversos filmes de ação. (Foto: Reprodução/ Instagram | @chucknorris)

O ator e lutador Chuck Norris morreu aos 86 anos na quinta-feira (19), no Havaí. A notícia ganhou ainda mais repercussão por causa de uma mensagem publicada pelo artista poucos dias antes, nas redes sociais.

No último registro no Instagram, feito cerca de dez dias após completar aniversário, Norris apareceu treinando e refletiu sobre a própria trajetória. Na legenda, destacou disposição, saúde e gratidão pela vida.

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“Eu não envelheço. Eu evoluo. Hoje completo 86 anos! Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para fazer você se sentir jovem. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo”, escreveu.

Na mesma publicação, Chuck Norris também agradeceu o apoio do público ao longo da carreira, que inclui filmes de ação e destaque nas artes marciais.

“Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar. Que Deus os abençoe”, completou.

Após a confirmação da morte, a mensagem passou a ser compartilhada por admiradores nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, Chuck Norris foi levado às pressas ao hospital após uma emergência médica.

Um dia antes, no entanto, ele ainda mantinha uma rotina ativa. O ator teria treinado normalmente e conversado por telefone com um amigo, demonstrando bom humor e disposição.

A causa da morte não foi detalhada até o momento.

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