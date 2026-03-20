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Chuck Norris morre aos 86 anos; ator e artista marcial foi astro do cinema de ação

Hollywood lamenta a perda do astro que atuou ao lado de Bruce Lee em 'O Voo do Dragão' e protagonizou 'O Homem da Lei'

O Liberal
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O ator e artista marcial Chuck Norris, que se tornou um dos maiores astros de ação de Hollywood entre os anos 1980 e 1990 após interpretar o vilão de O Voo do Dragão (1972) ao lado do amigo Bruce Lee, morreu hoje (20) aos 86 anos (Divulgação)

O ator e artista marcial Chuck Norris faleceu hoje (20), aos 86 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais do artista, mas a causa da morte não foi revelada. Norris se tornou um dos maiores astros de ação de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990.

Nascido em Oklahoma, nos EUA, Norris serviu na Força Aérea estadunidense entre 1959 e 1962. Após o serviço militar, ele iniciou uma carreira como lutador profissional, conquistando diversos títulos nacionais. Foi nesse período que conheceu Bruce Lee e foi convidado para ser seu antagonista em O Voo do Dragão (1972).

O sucesso de bilheteria de O Voo do Dragão impulsionou a carreira internacional de Lee e consolidou Chuck Norris como uma promessa em Hollywood. Filmes como Comboio da Carga Pesada (1977) e Os Bons se Vestem de Negro (1978) ajudaram a provar sua viabilidade como astro de ação. Isso atraiu estúdios em um período de crescimento do cinema asiático no gênero.

Carreira no Cinema de Ação

A década de 1980 foi marcada por uma sequência de produções de sucesso para o ator. Entre elas estão Força Destruidora (1979), Octagon: Escola para Assassinos (1980), O Ajuste de Contas (1981), Fúria Silenciosa (1982) e Vingança Forçada (1982). Outros filmes importantes foram McQuade: O Lobo Solitário (1983) e Invasão U.S.A. (1985).

Em 1984, Braddock: O Super Comando se tornou sua franquia mais icônica nas telonas. O filme ganhou continuações em 1985 e 1988, cimentando seu status como herói de ação.

Sucesso na Televisão e Últimos Trabalhos

Na década de 1990, Chuck Norris se reinventou com a popular série de TV Chuck Norris: O Homem da Lei (1993-2001). Ele interpretou Cordell Walker, um policial durão de Dallas, papel que reprisou em telefilmes e aparições especiais até 2005.

Em anos mais recentes, Norris fez participações especiais, muitas vezes interpretando a si mesmo. Isso incluiu produções como Yes, Dear (2003), Os Mercenários 2 (2012), Os Goldbergs (2015) e Hawaii Five-0 (2020). O ator também capitalizou a popularidade online dos “fatos sobre Chuck Norris”, participando de turnês e aparições especiais.

Norris também se aventurou na literatura de ação, assinando os livros The Justice Riders (2006) e A Threat to Justice (2007). Ele deixa cinco filhos, incluindo o ator Mike Norris, e sua esposa, Gena O’Kelley.

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