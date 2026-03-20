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Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial

Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos

O Liberal
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Chuck Norris treinou durante décadas com a família Gracie (Reprodução)

Um episódio pouco conhecido envolvendo Chuck Norris voltou a chamar atenção após a morte do ator, confirmada na manhã desta sexta-feira (20). Ícone das artes marciais e cercado por lendas na internet, o norte-americano já foi derrotado em um treino por um paraense.

O responsável foi Hélio Gracie, nascido em Belém, considerado um dos principais nomes da história do jiu-jítsu brasileiro. O episódio ocorreu durante uma visita de Norris ao Rio de Janeiro, quando buscava aprofundar seus conhecimentos em artes marciais.

Na ocasião, o ator conheceu integrantes da família Gracie e pediu para treinar com eles. Segundo relato do próprio Norris, publicado em 2012, o encontro com Hélio terminou com ele desacordado após uma finalização.

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Como um paraense finalizou Chuck Norris

De acordo com Norris, o treino começou de forma controlada, até que Hélio Gracie propôs uma simulação de ataque. O ator contou que montou sobre o lutador, que então pediu para que ele tentasse golpeá-lo. Norris relutou, por achar o paraense pequeno, mas, ao iniciar o movimento, foi surpreendido.

“A última coisa que me lembro é de levar a mão para trás. Depois acordei, após ser estrangulado e ficar inconsciente”, relatou Chuck Norris.

Ainda segundo ele, após o golpe, Hélio pediu desculpas pela intensidade da finalização. Em seguida, fez um convite para que Norris permanecesse treinando com a família no Brasil, o que não foi possível por compromissos profissionais do ator.

Quem foi Hélio Gracie, paraense referência no jiu-jítsu

Hélio Gracie nasceu em Belém, em 1913, e se tornou um dos principais responsáveis pela difusão do jiu-jítsu no Brasil. Ele é apontado como o criador do estilo conhecido como "jiu-jítsu brasileiro".

Entre os principais pontos de sua trajetória, destacam-se:

  • Patriarca da família Gracie, referência mundial nas lutas;
  • Faixa vermelha 10º grau em jiu-jítsu;
  • Reconhecido como um dos primeiros heróis esportivos do Brasil;
  • Eleito Homem do Ano em 1997 pela revista norte-americana Black Belt.

Hélio morreu em 2009, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixando um legado que influenciou gerações de lutadores e ajudou a popularizar o esporte no mundo.

Morte de Chuck Norris

Chuck Norris morreu na quinta-feira (19), aos 86 anos. A informação foi divulgada por meio do perfil oficial do artista no Instagram.

Conhecido tanto por sua carreira no cinema quanto pela fama nas artes marciais, Norris também se tornou um fenômeno cultural na internet, com frases humorísticas que reforçam sua imagem de invencível. Embora, na prática, já tenha sido superado por um paraense.

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