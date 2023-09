Cerimônia de abertura da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes será às 18h

Logo mais, às 18h, acontece a cerimônia de abertura oficial da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Porém, a feira está aberta à visitação desde às 9h desta manhã. O evento segue até o próximo dia 17 com extensa programação, sempre das das 9h às 21h. A entrada é franca.

A cerimônia acontecerá na Arena Multivozes, no centro do Hangar, com a presença da secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal, e os escritores homenageados da edição, Salomão Larêdo e Heliana Barriga. Logo após, haverá o show da Amazônia Jazz Band, na Arena Amazônia, a partir 20h.

A feira é realizada pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Este ano, a feira apresenta 229 estandes de livros, 138 empresas (60 do Pará), sendo 42 editoras, 37 livrarias e 59 distribuidores de livros.

Confira a programação completa aqui.

VEJA MAIS:

As atividades acontecerão simultaneamente em três espaços: Arena das Artes, Arena Multivozes e Arena Amazônia, que receberá também os shows. Entre as atrações mais aguardadas estão o Mundo Bita, Linn da Quebrada, Chico César, Kaê Guajajara e Gaby Amarantos.

Durante o período de realização da feira serão realizadas 39 rodas de conversas, nove saraus, sete Papos-cabeça, apresentadas cinco edições ao vivo do programa Sem Censura, da Fundação Paraense de Telecomunicações (TV Cultura). Ainda, mais de 145 sessões de autógrafos no Ponto do Autor, 18 empreendimentos do segmento de artesanato e os ilustradores e ilustradoras credenciados no Beco do Artista.