Abertura da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes leva grande público ao Hangar

Milhares movimentam neste sábado (9) a abertura da programação da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar – Centro de Convenções e Eventos da Amazônia, em Belém. Com a abertura de portões a vistantes a partir da manhã de hoje, a maior feira literária do Pará segue recebendo o público até o próximo domingo, 17 de setembro.

Horas antes da abertura da programação, filas já se formavam na frente do Hangar. Durante a abertura, a secretária estadual de cultura, Úrsula Vidal, deu as boas vindas aos que chagaram cedo para participar dos primeiros momentos da Feira do Livro. Os escritores homenageados da edição deste ano, Heliana Barriga e Salomão Laredo cortaram o laço de fita para abrir a entrada aos visitantes - e estavam visivelmente emocionados.

Público chegou cedo para a abertura da programação no Hangar (Carmem Helena / O Liberal)

Nascida em Castanhal, há mais de 40 anos Heliana Barriga se dedica a escrever para o público infantil, mas, acabou conquistando o público de todas as idades com suas histórias. "A partir de hoje, a feira corre. Esse é o ritmo da literatura viva. A feira é uma festa", comentou a escritora.

Salomão Laredo é um dos homenagedos da edição deste ano (Carmem Helena / O Liberal)

"Fiquei espantado com a procura desta manhã pela feira. Estou muito contente de estar aqui", animou-se o escritor, jornalista e advogado Salomão Laredo, que é de Cametá e já foi premiado nacionalmente por seus trabalhos como poeta, contista e romacista - ele tem mais de 40 obras publicadas. Sobre a homenagem da feira à sua obra, resumiu: "Estou emocionado. O coração está batendo forte".

Camila Castro, 22 anos, estudante de medicina veterinária, não conseguia mais esperar a hora da nova edição da feira. Ela levou a mãe e a irmã para ir ao Hangar, esta manhã. "Todo ano espero a feira. É uma ansiedade. Quero aumentar muito minha coleção de livros", comemorou.

A redação integrada de O Liberal segue na cobertura de toda a agenda da programação da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar. Acompanhe.

Programação da feira vai até domingo, 17 (Carmem Helena / O Liberal)