Editora da Imprensa Oficial do Estado lançará 42 obras na Feira Pan-Amazônica do Livro

Vários escritores paraenses visitaram a sede da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa) para os últimos ajustes nas obras que serão publicadas pela Editora Pública Dalcídio Jurandir. Neste ano a IOEPA lançará 42 obras inéditas de autores paraenses na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, de 9 a 17 de setembro, no Hangar – Centro de Convenções e Eventos da Amazônia, em Belém.

A procura pela publicação de livros na Editora Pública só fez aumentar desde a criação da editora pública, em agosto de 2019. De acordo com o coordenador da Editora da Ioepa, Moisés Alves, embora os lançamentos ocorram durante o ano todo, na capital e no interior, a Feira do Livro organizada é a principal vitrine de divulgação dos escritores paraenses.

“Por esse motivo temos sempre uma grande movimentação de autores procurando a Editora Dalcídio Jurandir para lançarem seus livros no estande da Ioepa”, comentou o coordenador da Editora da Ioepa, Moisés Alves.

Para celebrar os quatro anos de participação da Editora na Feira, haverá uma programação com a divulgação de 42 obras inéditas de autores paraenses, com destaque para importantes lançamentos, como o livro “Bruno de Menezes, Etnólogo da Amazônia”, de Rodrigo de Souza Walzeler; a reedição de “Contos Infantis”, de Haroldo Maranhão e “Dalcídio Jurandir - O Mundo do Vaqueiro no Romance Marajó (1947)”, de Max Silva; “Porra, Moleque – Tributo a Paulo Watrin”, organizado por Agenor Pacheco e “Um grego, agora nu”, de Anna Maria Linhares.

Sonho realizado

O livro “Bruno de Menezes, Etnólogo da Amazônia” é fruto de uma pesquisa do antropólogo Rodrigo Wanzeler, que visitou a Ioepa para fazer a revisão final da apresentação do livro. Essa será a primeira vez que irá lançar um livro na Feira do Livro. “Participar da feira enquanto autor é um sonho realizado, além do que pesquisa está sendo difundida, o que também é importante para a memória do autor, principalmente porque neste ano se comemora 130 anos de nascimento do Bruno de Menezes”, comentou Wanzeler.

O escritor mosqueirense Sandro Arlan tem visitado a Editora da Ioepa com frequência para ver a finalização da produção do livro “Contos e Causos – Mosqueiro de Praias e Assombrações”, que será lançado com a segunda edição da primeira e segunda versão. “Estou ansioso para ver o terceiro livro impresso e os leitores que compraram o primeiro e segundo livro também. Tenho certeza de que será um sucesso”, contou o autor, que já diz ter o quarto livro preparado para ser lançado.

Também será lançado na Feira o segundo Edital Literário “Prêmio Dalcídio Jurandir”, que contemplará novas vozes e vai premiar obras de gênero, em quadrinhos, das populações tradicionais e povos originários, além das obras inéditas em prosa e da coletânea de poemas voltadas para escritores das doze regiões de integração. “Além disso, vamos lançar um selo alusivo ao centenário do escritor Benedito Monteiro, já preparando os caminhos para contemplar obras voltadas aos direitos humanos, já que Benedito Monteiro foi um árduo defensor dessa temática, com uma trajetória de luta e resistência na Ditadura Militar”, informou Moisés Alves.

A programação completa do estande da Ioepa na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes será divulgada nos dias que antecedem a abertura do evento, quando haverá uma reunião com os escritores, na sede da Ioepa, para alinhar os detalhes dos lançamentos.