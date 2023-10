Yasmin Brunet vai a show de Luan Santana e comenta rumores de affair com o cantor; fotos

Yasmin Brunet há algum tempo é apontada como affair de Luan Santana. A modelo esteve inclusive, em mais um show do sertanejo. Dessa vez, Yasmin foi vista no Rodeio de Jaguariúna, no último domingo (1ª), durante shoe do cantor.

Em conversa com a Quem, a modelo revelou que tem dando boas risadas sobre essa 'fofoca' e por meio da assessoria, negou o romance: "Ele é amigo! Mas acho super engraçados. As pessoas não podem ver homem e mulher juntos que shippam. É muito doido! Parece que não pode existir amizade entre homem e mulher. Mas, sinceramente, eu acho divertido porque não está rolando nada". A modelo complementou: "A gente é muito parecida nas coisas que mais importa, como princípios e caráter".

Yasmin Brunet curte show de Luan Santana no Rodeio de Jaguariúna (Fotos: Eduardo Martins / AgNews )

"Amo sertanejo e as mulheres no sertanejo como Maiara e Maraisa. Acho muito necessário esse espaço que as mulheres empoderadas como elas estão tendo para falar sobre outros temas. A música consegue chegar em todo mundo. Às vezes a mulher está em um relacionamento em que ela não se dá conta que não é legal até ouvir uma música como Narcisista da Maiara e Maraisa. Eu realmente acredito que música salva vidas. Já tive fase na adolescência em que a música me ajudou absurdamente. O que eu não conseguia botar em palavras o que eu sentia, eu ouvia outra pessoa botando por meio das músicas", ressalta ela, destacando a canção que fala do homem enganador.