Yasmin Brunet encanta seguidores ao posar apenas com uma toalha e quase mostra demais

Nesta quinta-feira (11), Yasmin Brunet decidiu despertar a imaginação de seus seguidores ao compartilhar uma foto ousada. A modelo postou em seu perfil oficial no Instagram um registro na qual aparece usando apenas uma toalha. É possível ver a nuance do corpo e parte dos seios.

Na legenda da publicação, a loira dizia: "Amo terra firme, mas me afogo no seu mundo". Em uma hora, a foto sensual recebeu mais de 10 mil curtidas e encantou os fãs da modelo. "Que mulher é essa???", disse um seguidor. "Ela é muito linda e muito sexy", falou outro. Veja!

VEJA MAIS

Culpa dos astros

Na semana passada, a influenciadora digital esteve envolvida em um acidente de trânsito, quando seu carro colidiu. Ela compartilhou a notícia em seu perfil, juntamente com uma foto do interior do veículo, desejando um bom eclipse a todos e ressaltando que estava tudo bem.