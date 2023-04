Guru Kat Torres tem pedido de liberdade negado pelo STJ; influencer é investigada por tráfico humano

Katiuscia Torres, conhecida como "Kat a Luz", teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi do ministro Rogerio Schietti Cruz. A moça foi presa nos Estados Unidos em novembro, após junto a outras duas influenciadoras digitais, acusarem a atriz Yasmin Brunet de tráfico humano. Kat é acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) de tráfico de pessoas e de manter vítimas em trabalho análogo à escravidão.

Esse foi o segundo pedido de habeas corpus negado pela justiça brasileira. No recurso ao STJ, mais uma vez teve o pedido negado. Kat Torres é investigada por criar uma suposta seita para atrair mulheres brasileiras para os Estados Unidos. Lá, explorava moças, que eram obrigadas a fazer diversas atividades contra a vontade. Junto com ela, foram presas Desirrê Freitas e Letícia Maia. As famílias dessas duas mulheres acreditavam que elas estavam desaparecidas.

Após acusarem Yasmin Brunet, as moças pediram desculpas e revelaram ser exploradas e manipuladas por Kat Torres, que as obrigava a dizer que estavam bem. Na prática, a suposta guru espiritual submetia as moças a se apresentarem em casas noturnas de entretenimento erótico ou realizarem tarefas domésticas sem remuneração. Tudo consta nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo MPF.