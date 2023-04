Em festa com famosos, Yasmin Brunet é vista aos beijos com o jogador do Vasco, Pedro Raul

No último final de semana, a modelo Yasmin Brunet teria sido flagrada aos beijos com o jogador do Vasco, Pedro Raul, durante festa no Rio de Janeiro. Após os boatos de um novo affair, os dois começaram a se seguir no Instagram.

Yasmin e Pedro chegaram separados na festa "Seu Vidal", que reuniu outros famosos como Juliette, Marvilla e Jade Picon. O atacante chegou acompanhado de Thiago Gagliasso no evento, onde ficou com a modelo na área vip.

Pedro, conhecido como o "mais gato do Brasileirão", é seguido por outras famosas como Anitta e Bianca Andrade, que são flamenguistas assim com Yasmin. Apesar da fama, o jogador não gosta de expôr sua vida pessoal, o que explica não ter fotos oficiais do craque na festa.

Recentemente, Brunet respondeu perguntas de seus seguidores através dos stories e comentou sobre o que um homem precisa para conquistar seu coração. "Sincero, educado, engraçado, verdadeiro e ter bom caráter em geral”, respondeu a loira.

Internautas já estão torcendo para um possível romance. "Meu centro avante pega a Yasmin Brunet, e o seu?", brincou um torcedor do Vasco.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)