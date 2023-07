Irmã de Luan Santana, Bruna Santana engata affair com Kevinho após Yasmin Brunet ser cupido

A irmã de Luan Santana, Bruna Santana e Kevinho engataram um affair, e parece que vai progredir para namoro. Yasmin Brunet, que amiga íntima da influenciadora, foi a responsável por ser o cupido do casal.

Mesmo que escondidos, Bruna e Kevinho foram vistos juntos, curtindo o juntos o show que o irmão fez em um arraial em São Paulo. Eles ficaram com os amigos erto do palco, nos bastidores, e depois foram para uma área vip.

Em um dos vídeos, que ganharam as redes sociais, Bruna e Yasmin cantam e dançam, lá atrás delas surge Kevinho falando ao pé do ouvido com Vinícius Jr., que também esteve no evento.

Em novembro de 2022, Bruna terminou o noivado com o jogador Raphael Veiga, do Palmeiras, após muitas idas e vindas. Já Kevinho, está solteiro desde que terminou o namoro com Gabriela Versiani, em fevereiro do ano passado. Hoje, a influenciadora é namorada de Murilo Huff.