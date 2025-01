Xuxa revela vontade antiga de ficar careca; saiba o motivo

Xuxa revelou recentemente que tem vontade de raspar todos os cabelos e assumir a careca. A Rainha dos Baixinhos, como é popularmente conhecida, contou sobre o diagnóstico de alopecia androgenética - a mesma e Gretchen e de Jada Smith, esposa de Will Smith - e como isso estaria relacionado ao desejo de raspar os cabelos.

De acordo com a apresentadora, de 61 anos, um de seus receios é o estranhamento das pessoas caso ela coloque a vontade em prática. Ainda segundo a loira, o novo visual a permitiria interromper o uso de medicamentos contra a queda de cabelo. “Minha vontade é passar máquina zero”, revelou Xuxa para Eliana durante uma participação no programa Casa de Verão.

Anteriormente, em 2019, Xuxa já havia raspado o cabelo, o que surpreendeu o público. Ao comentar sobre a decisão na época, a Rainha dos Baixinhos revelou que sempre teve "problemas para cuidar do pouco cabelo", e que o desejo de raspar aumentou após sua visita a um hospital de câncer em Barretos, no estado de São Paulo.

“Fui a um pavilhão cheio de crianças carecas. Uma enfermeira pediu para fazer uma foto comigo e soltou o cabelo dizendo, sem maldade, que ‘era para ficar bonita’. Pensei: ‘ela nunca deveria dizer algo assim na frente daquelas crianças. Por que só é bonito quem tem cabelo?'”, afirmou Xuxa em entrevista ao jornal O Globo.

Entenda a doença que Xuxa tem

Segundo informações do portal Tua Saúde, a "alopecia androgenética, ou calvície, é a perda dos cabelos devido a uma predisposição genética, que leva ao crescimento de cabelos mais finos e ralos, podendo acometer principalmente homens e mulheres.

Ainda de acordo com o site, a perda de cabelo pode iniciar em qualquer idade após a puberdade, mas é mais comum em pessoas mais velhas, especialmente após os 50 anos, e em casos com histórico familiar de calvície.

Principais sintomas:

Fios de cabelo finos;

Cabelos mais ralos;

Perda de cabelo, especialmente no topo da cabeça;

Linha dos cabelos recuando.

Tratamento:

O tratamento é realizado com estimulantes do crescimento dos fios e com bloqueadores hormonais, normalmente como medicamentos via oral. Os resultados, no entanto, podem demorar entre 4 a 8 meses até serem notados.

Em alguns casos, também pode ser optado pelo transplante de capilar, para correção de falhas no cabelo, ou a terapia com laser, para que se estimule o crescimento de novos fios.

Alopécia androgenética tem cura?

A alopécia androgenética não tem cura. No entanto, em alguns casos é possível interromper a queda de cabelo com o tratamento adequado, o que pode estimular o crescimento de novos fios e melhorar a aparência.