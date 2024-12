'Marlene me fez escolher entre Senna ou minha carreira', conta Xuxa

Após o lançamento da série que retrata a trajetória de Ayrton Senna, na Netflix, detalhes sobre a vida amorosa do piloto voltaram a chamar atenção do público. A produção destacou Xuxa Meneghel, ex-namorada de Senna, com maior tempo de tela em comparação a Adriane Galisteu, última companheira do piloto antes de sua morte, que apareceu brevemente na série.

Com a repercussão, antigos relatos de Xuxa sobre os motivos que levaram ao término com Ayrton Senna ganharam espaço nas redes sociais. Em uma entrevista concedida a um podcast, a apresentadora revelou que Marlene Mattos, sua empresária na época, influenciou diretamente na decisão de encerrar o relacionamento.

"Marlene chegou para mim e disse: 'Você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra'. E vocês já sabem qual foi a minha escolha", declarou a apresentadora.

Na mesma ocasião, a Xuxa refletiu sobre como o fim do relacionamento impactou sua vida. "Eu não sei se eu estaria com ele ainda, se ele estaria vivo, eu sei que eu seria outra pessoa", disse.