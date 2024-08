William Bonner é substituído no ‘Jornal Nacional’ após diagnóstico de doença

William Bonner, âncora e editor-chefe do Jornal Nacional, testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (15/8), e foi afastado da bancada do telejornal por conta da doença. Este é o segundo diagnóstico da doença infeciosa que o jornalista apresenta. Ele compartilhou a notícia com seus seguidores a notícia do afastamento nos stories no Instagram, mostrando o teste positivo.

O diagnóstico ocorreu pouco depois de Bonner retornar das férias. Devido à infecção respiratória, ele permanecerá afastado da televisão por mais uma semana para se recuperar completamente. Durante sua ausência, César Tralli assumirá o comando do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos.

Relembre

Bonner contraiu Covid-19 pela primeira vez em julho de 2022, mesmo após ter tomado duas doses da vacina. Na época, ele destacou a importância da vacinação: "Eu tenho que dar o meu testemunho porque eu peguei Covid agora, eu queria dizer o seguinte: ter recebido as duas doses de reforço fez toda a diferença para mim e para minha mulher”.