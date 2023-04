Natasha Dantas, esposa de William Bonner, é roubada no RJ e mostra corte com sangue

Natasha Dantas, a esposa de William Bonner, foi vítima de um roubo no Rio de Janeiro. Ela mostrava a sua rotina de atividade física, quando foi surpreendida por um ‘meliante’. Natasha contou que o seu cordão foi arrancado enquanto aproveitava um passeio de bicicleta e uma caminhada pela orla da cidade.

Ela mostrou o resultado do roubo, que deixou um corte no colo. "Que cidade perfeita, né? Só que nem tanto assim. O cordão que estava no 'story' anterior, agora, está na mão de um meliante", escreveu nesta quinta-feira (06).

Mais tarde, ela agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos seguidores. "Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada! Estou bem", escreveu.

Natasha ainda ressaltou que não é "culpada" por ter usado um cordão durante o passeio. "Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o Rio e tantas outras cidades", afirmou.