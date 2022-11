Após repercussão, Fátima Bernardes fala sobre a relação com William Bonner: ‘Deveria ser o normal'

Fátima Bernardes se pronunciou após a grande repercussão de sua foto durante uma caminhada no Rio de Janeiro. Na imagem, ao lado do namorado Túlio Gadêlha, a jornalista também aparece com alguns amigos, o filho Vinícius Bonner, o ex-marido William Bonner e sua esposa Natasha Dantas. A apresentadora revelou que não entende a estranheza das pessoas ao ver que ainda mantém uma relação amistosa com o ex-marido.

VEJA MAIS

O clique foi postado nos stories do Instagram de Túlio Gadelha, na segunda-feira (7). Grande parte do público ficou surpreso ao ver a jornalista acompanhada de Bonner, com quem esteve casada por 26 anos.

Em entrevista ao portal Uol, Fátima questionou a reação dos seguidores acerca de sua amizade com o ex-marido. “Por que as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas?”, perguntou.

Para a ex-apresentadora do “Encontro”, o esperado é que se tenha uma relação respeitosa com quem esteve casada por tanto tempo.

“É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”, disse Fátima Bernardes.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)