Suposto salário de Renata Vasconcellos é 'vazado' na web com valor abaixo do salário de Bonner

O suposto salário da jornalista Renata Vasconcellos, da TV Globo, foi revelado pelo site Observatório, do portal UOL, na última semana, movimentando as redes sociais sobre a diferença em comparação ao salário de William Bonner. Com o contrato recém renovado para seguir apresentando o Jornal Nacional, a apresentadora estaria recebendo R$ 400 mil por mês enquanto Bonner receberia R$ 900 mil.

Nas redes sociais, internautas relembraram momentos em que a jornalista se posicionou sobre o seu salário na emissora, durante entrevistas das eleições eleitorais de 2018.

VEJA MAIS

Recentemente, Renata marcou presença na cerimônia do Emmy Internacional de Jornalismo 2023: “Noite de festa”, publicou a famosa, em seu perfil nas redes sociais. Quem também esteve no evento foi Maju Coutinho, do Fantástico.

Fantástico e JN concorreram na categoria Notícia, mas não levaram o prêmio: “Hoje é noite de Emmy Internacional! Daqui a pouco tem a premiação do principal prêmio da televisão mundial aqui em Nova York. O Show da Vida e o Jornal Nacional estão concorrendo na categoria notícia. Vamos torcer!”, escreveu Maju, também no Instagram.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com