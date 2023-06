William Bonner e Renata Vasconcellos anunciam pausa no comando do JN; veja quem fica no lugar

Divivindo há quase nove anos a apresentação do Jornal Nacional, os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos entraram de férias. Na noite desta sexta-feira (23), no final da exibição do programa, eles anunciaram uma pausa no trabalho até o dia 17 do próximo mês. Ana Paula Araújo e Heraldo Pereira ficarão no lugar dos dois.

"A Renata e eu estamos entrando em férias. Até o dia 17 de julho, a Ana Paula Araújo e o Heraldo Pereira é que vão estar aqui na bancada do Jornal Nacional. Então, até lá e um bom fim de semana", informou Bonner. "Até lá", continuou Renada, que é apresentadora do JN desde novembro de 2014 quando substituiu a apresentadora Patrícia Poeta.