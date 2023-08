William Bonner comemora 10 mil dias desde sua estreia no Jornal Nacional: ‘Orgulhoso’

Há algumas semanas William Bonner vem fazendo uma contagem misteriosa em suas redes sociais. Nesta sexta-feira (18), o apresentador pode finalmente revelar o mistério, que é nada mais nada menos que o marco de 10 mil dias desde sua estreia na bancada do Jornal Nacional.

O jornalista passou a ocupar a função de âncora do telejornal em 1996, e diz que se lembra exatamente onde estava nesse dia. “Eu andei fazendo uma contagem, algumas pessoas já acertaram do que se tratava, outras chutaram muito errado e muito longe. Nesta sexta-feira eu estou completando 10 mil dias desde que estreei no Jornal Nacional”, revelou.

“Não são 10 mil edições do Jornal Nacional, não são 10 mil boas noites. São 10 mil dias corridos desde o início de abril de 1996”, completou.

Bonner ainda fez uma reflexão sobre o significado da data. “Qual a importância disso? Nenhuma! Eu não sei, talvez você não saiba o que você estava fazendo 10 mil dias atrás. Eu sei. Eu estava aqui na Globo, nervoso para estrear na bancada do Jornal Nacional”.

O editor chefe do principal jornal da emissora carioca também fez questão de agradecer o público por acompanhá-lo nessa jornada e também pelo carinho e confiança.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)