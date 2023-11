William Bonner relata 'encontro' inusitado com George Clooney na Europa

O jornalista William Bonner contou aos seguidores sobre o "encontro" inusitado que teve com o astro George Clooney na Europa. De férias com a esposa Natasha Dantas, o apresentador do Jornal Nacional viu o ator no bar do hotel que está hospedado.

Bonner postou um vídeo e explicou aos seguidores que está aproveitando o tempo livre para se desligar um pouco das redes sociais, mas precisava falar sobre algo inusitado que aconteceu. "Vou quebrar o silêncio hoje, porque aconteceu uma coisa superinteressante", disse.

Na noite de ontem (23), o âncora do telejornal saiu para jantar com a esposa, mas ,antes, aproveitou para conhecer as dependências do local onde está hospedado. "Eu e a minha mulher fomos tomar um drink. Aí, entrou um casal. Durante uns oito ou nove minutos, esse casal ficou no bar do hotel, que é bem 'pequenininho'", continuou Bonner.

Em seguida, o jornalista revelou que o casal era ninguém menos que George Clooney e a esposa, Amal Clooney. "Claro que eu fiz exatamente o que sempre faço nessas situações. Eu não tirei nenhuma foto, não é, Natasha?", confessou.

Na sequência, o apresentador virou a câmera para a esposa, que lamentou a atitude do marido ao não fazer o registro com o astro norte-americano. Pouco tempo depois, nos stories, a fisioterapeuta compartilhou outro detalhe: o quarto dos dois fica ao lado do de Clooney. "Ele não tirou a foto da vida", escreveu ela.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)