Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes, compartilha que saiu da casa da mãe

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner compartilhou sexta-feira 13, que deu um novo passo em sua vida. Ela saiu da casa da mãe e está morando sozinha. Confira os detalhes!

A filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia, compartilhou a novidade com seus seguidores: está morando sozinha e divulgou as fotos do apartamento. Ela e a cachorrinha Florinha saíram da casa de Fátima.

Bia se diz muito feliz com o passo importante para a independência. “Muito feliz em poder estar vivendo essa nova fase. Eu e Florinha de casa nova”, disse na legenda das fotos que mostram a sala integrada com a cozinha.

Além de Bia, os irmãos Laura e Vinícios também moram sozinhos, na França, onde foram estudar.

