William Bonner é afastado do Jornal Nacional após diagnóstico de covid

William Bonner ficará afastado do Jornal Nacional durante a próxima semana devido diagnóstico positivo para covid-19. No início da tarde desta quarta-feira (20), o apresentador contou aos seguidores do Instagram sobre ter contraído o vírus pela primeira vez e celebrou que não apresenta sintomas fortes pois está vacinado.

Aos 58 anos, Bonner tem o quadro vacinal completo, com quatro doses da vacina. "Cai minha impressionante invencibilidade para o coronavírus. Mas, tudo bem. A defesa armada com duas Astrazeneca e duas Pfizer tá dando conta", escreveu ele.

Natasha Dantas, esposa de Bonner, também anunciou nas redes sociais que testou positivo para covid e tranquilizou os fãs contando que todos estão bem e com sintomas leves. "Viva a vacina", postou.

Com o afastamento de William Bonner, o Jornal Nacional ficará no comando dos jornalistas Hélter Duarte e Ana Luiza Guimarães. Renata Vasconcellos permanecerá fora, produzindo um especial sobre as eleições.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)