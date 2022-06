William Bonner diz que fica na Globo: 'Não sei quem inventa esses boatos'

O apresentador William Bonner, de 58 anos, tem sido alvo de especulações de que estaria de saída do “Jornal Nacional”, da TV Globo. O jornalista está há 36 anos na emissora carioca, 26 deles na bancada do principal telejornal do país, do qual é também editor-chefe.

Em nota enviada à coluna Zapping, de Cristina Padiglione, o apresentador desmentiu qualquer planejamento para se desligar da empresa. A própria Globo também refuta a ideia de abrir mão do mais famoso apresentador.

"Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso", diz a nota.

"Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo", continua.

"Meus planos profissionais estão todos concentrados no Jornal Nacional e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos na Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país", conclui.