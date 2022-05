William Bonner adia aposentadoria e renova contrato com a Globo

Depois de anunciar o desejo de se aposentar, o apresentador William Bonner renovou o contrato com a TV Globo e deve ficar no comando do Jornal Nacional por mais quatro anos.



Bonner deverá comandar também o debate entre os candidatos à Presidência que acontece no próximo dia 29 de setembro, em primeiro turno. Caso haja segundo turno, o programa está programado para o dia 28 de outubro. Renata Vasconcellos também segue contratada da emissora dos Marinho até 2025.