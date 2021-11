Whindersson Nunes vai se afastar de carreira artística para cuidar de saúde mental

O humorista Whindersson Nunes revelou que está planejando ‘pausar’ a vida nos palcos por um ou dois anos. A intenção do comediante, de apenas 26 anos, é se afastar do ritmo frenético de trabalho e cuidar do bem-estar físico e mental. As informações são da revista Quem.

Em entrevista ao Poddelas, o piauiense deu mais detalhes da sua decisão e contou como a fama afetou diretamente sua saúde mental. Ainda neste ano, Whindersson perdeu o filho João Miguel, que não resistiu à prematuridade, e também se separou da ex-noiva Maria Lina.

“Eu deveria estar feliz com tudo isso (o sucesso), mas não estou. Pessoas são pessoas. Tem momentos da vida em que você não está no seu melhor momento. Eu olho para tudo isso que conquistei e deveria estar dando um mortal para trás diante de tanta coisa boa. Pode ser que daqui a um tempão ou um tempinho, não sei, eu fique melhor”, disse, em um trecho da conversa.