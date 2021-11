Ex-noiva de Whindersson Nunes diz que nunca o esquecerá

A ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina, usou as redes sociais para falar sobre a sua convivência com o humorista após o término concensual do relacionamento. Respondendo a uma caixa de perguntas dos Stories, ela foi questionada por um internauta se ainda gostava do ex ou já o tinha esquecido.

A resposta foi avaliada pelos fãs do ex-casal como sensata e bastante madura, motivando ainda mais os que torcem por uma volta dos dois. Maria Lina defendeu que nunca se deve esquecer de quem é importante para nós. "Se você se esquece de quem te fez muito bem um dia, você é ingrato. Eu pelo contrário, sou muito grata por tudo que construímos e pelo nosso maior presente, nosso filho", ressaltou.

Há pouco mais uma semana, seguidores da dupla não deixaram passar uma observação: Whindersson voltou a seguir o perfil da ex-noiva e até deixou comentários elogiando sua beleza, demonstrando que ambos tem se esforçado para manter uma relação harmônica e baseada no carinho mútuo.