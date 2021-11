Whindersson fala pela primeira vez sobre música de Luísa Sonza: 'Entendo o que ela quis dizer'

O nome do Whindersson Nunes foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na noite de quarta-feira (3), após o humorista conceder uma entrevista ao podcast 'Podcats', comandado pelas influencers Virgínia Fonseca e Camila Loures. No bate-papo, ele comentou sobre a possibilidade de ter sido a grande inspiração por trás do hit 'Penhasco', da sua ex-mulher, Luísa Sonza. As informações são do Uol.

"Eu acho que não joguei ninguém do penhasco, não. Cada um acha para si. Eu sou uma pessoa, mas entendo o que ela quis dizer. Entendo o que a galera diz de eu não ter falado, a parada de você olhar e entender. Não é que eu tinha culpa de nada, mas se eu tivesse feito alguma coisa... Mas o meu modo era não ficar falando", disse ele.

Na época do fim do relacionamento, a cantora foi muito atacada nas redes sociais por uma suposta traição. Cerca de um ano depois do fim, Whindersson se pronunciou no Twitter afirmando que não houve traição e que a decisão de terminar o casamento teria partido dele.

Quando perguntado se ouviu a música da ex, ele declarou. "Eu ouvi, mas não foi dessa forma. No Instagram aparece a letra e a parte que falam que foi para mim. A Luísa é muito famosa e aparece em todo lugar”, completou.

A música em questão vem fazendo sucesso no Spotify e traz versos sensíveis como: "Sabia que a queda era grande / Mas tive que pular / Queria que a gente fosse mais alto / Quando segurei sua mão, você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco".