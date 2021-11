Humorista Whindersson Nunes foi despejado após não pagar aluguel de propriedade, diz site

O humorista Whindersson Nunes, de 26 anos, estaria enfrentando uma ação de despejo, após não pagar corretamente com o valor do aluguel de duas salas comerciais, em São Paulo. A proprietária do local espera receber em torno de R$ 14.208,33 reais do artista. As informações foram divulgadas pelo portal Em Off.

De acordo com o site, a dona dos investimentos confirmou que o comediante pagou os aluguéis dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021 atrasados. Ainda segundo a proprietária, o mês de setembro teria ficado em aberto no valor de R$ 5,5 mil, o IPTU e condomínio que geram uma conta de R$ 2.228,30.

Whindersson e a dona dos espaços teriam conversado sobre uma suposta negociação por e-mail, porém, o processo de pedido dos valores deverá seguir normalmente.