Ex-noiva de Whindersson revela o real motivo da perda do filho: ‘Algo estava errado’

A influenciadora e ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina, revelou o que realmente aconteceu e ocasionou o nascimento prematuro do filho, João Miguel. A influencer relembrou os momentos tristes e assustadores que ocorreram quando sofreu um parto prematuro aos cinco meses de gestação. Na entrevista, ela disse que possui um problema de saúde. As informações são do Portal Metropolitana FM.

“Tenho uma condição chamada trombofilia, que só fui descobrir depois, que pode causar abortos e parto prematuro. O tratamento é com anticoagulante, mas infelizmente a maior parte das mulheres só descobre depois de uma ou mais perdas”, explicou.

Depois, contou o que aconteceu quando percebeu que havia algo errado com sua gestação. “Quando estava com 22 semanas, acordei sentindo dores, mas fui tomar café da manhã na padaria. Quando voltei, estava com sangramento. Nessa hora o coração de mãe já sabe que tem algo errado. Saí do banheiro gritando, chamando o Whindersson, ‘sobe aqui, sobe aqui’”, relembrou ela.

Em seguida, ela disse alguns detalhes do trabalho de parto prematuro: “Todo mundo me dizia que nada ia acontecer, iria ficar tudo bem, mas sentia no coração que algo errado estava acontecendo. No hospital, fizeram o toque e quando a médica não disse nada, vi que era grave. Perguntei o que estava acontecendo, ela suspirou, e disse ‘Maria, você está em trabalho de parto, está com dilatação’”, falou Maria.

A influencer falou que o humorista estava com ela: “Lembro como encostava no rosto do Whindersson, e dizia ‘o João é muito pequeno para ficar fora de mim, ele não vai conseguir’. A gente tentou inibir as contrações, mas nada funcionou. Entrei em trabalho de parto às dez da manhã. Às 18h21 ele nasceu”, disse.

Ela também afirmou que o período de superação foi delicado. Maria, que não está mais com Whindersson, revelou que foi ele quem tomou a decisão de por um ponto final no relacionamento: “Foram meses de muito sofrimento, né? Primeiro perdi meu filho e depois a pessoa que estava do meu lado, o pai do João Miguel, que escolheu sair da minha vida. Foi difícil pra mim como mulher”, finalizou.