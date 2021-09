Ex-noiva de Whindersson Nunes homenageia Miguel no Dia do Filho e faz desabafo

Mesmo já separada do humorista Whindersson Nunes, com quem se relacionou por 9 meses, a digital influencer Maria Lina Deggan sabe que haverá um vínculo eterno a unir os dois: o filho Miguel, que nasceu prematuro, com 22 semanas, e infelizmente não resistiu e faleceu com apenas dois dias de nascido. E a exemplo de muitos outros artistas e pessoas comuns, ela também lembrou a passagem do Dia do Filho, comemorado na última quinta-feira (23), com uma homenagem à criança. O registro foi destacado no portal Bebê & Mamãe.

Maria Lina postou uma foto do filho que teve com Whindersson, a mesma que o youtuber publicou nas redes sociais na madrugada do nascimento de Miguel, onde ele aparece segurando a mãozinha minúscula do bebê com apenas um dos dedos. Na legenda, ela escreveu: “Feliz dia do filho, grande amor da minha vida! Você vai ser pra sempre a melhor parte dessa minha vida. Te carrego nos meus pensamentos e dentro do meu coração, pra toda eternidade”.

A estudante de Engenharia retornou a sua cidade natal, Blumenau (SC), onde parece estar fazendo um resgate da vida que tinha antes de se tornar conhecida pelo relacionamento com Whindersson. Maria aproveitou para falar de suas raízes, de sua história e suas lutas que, como ressaltou na postagem, poucas pessoas conhecem, numa espécie de desabafo.

“Eu tô aqui em Blumenau e resolvi passar no meu antigo apartamento que não é esse que eu estou aqui, é o apartamento que eu morava antes de mudar para São Paulo. Era um apartamento bem pequenininho, muito simplesinho, mas bem arrumadinho, eu amava muito ele. E eu passei lá na frente e foi um mix de sensações porque as pessoas conhecem muito minha vida agora, mas minha vida antes disso tudo acontecer quase ninguém conhece. (...) Eu trabalhava muito para conseguir ter dinheiro para me manter, eu comprei todos os móveis do apartamento com muito suor, foi muito suado, os meus utensílios de cozinha, meu sofazinho, minha TV tudo eu comprei com meu dinheirinho e é muito gostoso voltar para um lugar que foi tão importante para mim", relembrou.

A influencer revelou que chegou a se emocionar em rever o lugar onde passou momentos que, segundo ela, foram muito marcantes. "Eu lembrei que eu vivia sozinha naquele apartamento só eu e meu gatinho, eu lavava minha roupa, eu fazia minha comida, fazia tudo sozinha. E eu tenho muito orgulho de ter me virado muito bem sozinha, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, eu tenho um carinho muito grande, não tenho lembranças ruins, só boas. Eu vivi muitos momentos especiais lá com meus amigos, minha família, meu gatinho. Passar por lá hoje aqueceu meu coração”